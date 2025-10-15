Prima pagina Tuttosport: "Ngonge e il Napoli, voglie di riscatto"

Italia da Mondiale, Yildiz nel mirino del Chelsea: questi i temi principali della prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Gli azzurri, guidati da uno straordinario Mateo Retegui, hanno conquistato la qualificazione aritmetica ai playoff Mondiali grazie a una prova solida e concreta: un rigore, un gol da cineteca e tanta grinta per l’attaccante. Nel finale il sigillo di Mancini alla quarta consecutiva per la Nazionale di Gattuso.

Nel frattempo, in Inghilterra si parla del forte interesse del Chelsea per Yildiz. I Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto da 10 milioni di euro l’anno, mentre il club bianconero mantiene calma e fiducia sul rinnovo, nonostante la situazione di stallo possa attirare le big europee.

Intanto il giovane turco continua a brillare con la sua nazionale, segnando e vincendo ancora

Spazio infine a Cyril Ngonge, che si prepara alla sfida da ex contro il Napoli. L’attaccante belga del Torino, reduce da un periodo altalenante, promette battaglia: “Ho motivazioni speciali”, ha dichiarato. Il duello con i partenopei sarà una questione di cuore e riscatto