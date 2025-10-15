Tuttosport: "Ngonge e il Napoli, voglie di riscatto"
Italia da Mondiale, Yildiz nel mirino del Chelsea: questi i temi principali della prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Gli azzurri, guidati da uno straordinario Mateo Retegui, hanno conquistato la qualificazione aritmetica ai playoff Mondiali grazie a una prova solida e concreta: un rigore, un gol da cineteca e tanta grinta per l’attaccante. Nel finale il sigillo di Mancini alla quarta consecutiva per la Nazionale di Gattuso.
Nel frattempo, in Inghilterra si parla del forte interesse del Chelsea per Yildiz. I Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto da 10 milioni di euro l’anno, mentre il club bianconero mantiene calma e fiducia sul rinnovo, nonostante la situazione di stallo possa attirare le big europee.
Intanto il giovane turco continua a brillare con la sua nazionale, segnando e vincendo ancora
Spazio infine a Cyril Ngonge, che si prepara alla sfida da ex contro il Napoli. L’attaccante belga del Torino, reduce da un periodo altalenante, promette battaglia: “Ho motivazioni speciali”, ha dichiarato. Il duello con i partenopei sarà una questione di cuore e riscatto
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro