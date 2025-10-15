Ufficiale

Torino-Napoli, arbitrerà Marcenaro con Doveri al Var: la sestina completa

di Arturo Minervini

Sarà Matteo Marcenaro di Genova a dirigere Torino–Napoli, match valido per la nona giornata di Serie A, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino.

A coadiuvarlo ci saranno Scatragli e Ceccon come assistenti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Tremolada. In sala VAR ci sarà un fischietto esperto come Doveri, supportato all’AVAR da Maggioni.

TORINO – NAPOLI Sabato 18/10 h. 18.00

MARCENARO

SCATRAGLI – CECCON

IV: TREMOLADA

VAR: DOVERI

AVAR: MAGGIONI