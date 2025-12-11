Prima pagina
Il Mattino: "Zitti e Mou"
Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il ko del Napoli in Champions League a Lisbona: "Zitti e Mou. Una notte poco special. Gli azzurri sconfitti dal Benfica di Mourinho, ora play-off di Champions in salita". In taglio alto spazio al mega concerto di Capodanno in Piazza del Plebiscito: "Il concertone di Capodanno al Plebiscito: la regina è Elodie, ospiti nel segno di Sanremo". Di seguito la prima pagina integrale.
Copertina Conte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez" di Antonio Noto
1 Benfica, Mourinho in conferenza: "McTominay triste, mi ha regalato la sua maglia. L'ho fatto esordire, era il minimo"
