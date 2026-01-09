Il Meazza mette l'abito di gala per Inter-Napoli: sarà inaugurato un Live Show

La domenica sera di Inter-Napoli si annuncia da tutto esaurito. Per il big match della ventesima giornata di Serie A, San Siro vestirà l’abito delle grandi occasioni e i tifosi nerazzurri potranno vivere un pre-partita speciale grazie all’Inter Live Show, il nuovo format di intrattenimento pensato per accompagnare l’attesa del calcio d’inizio.

Cuore dello spettacolo sarà una postazione centrale sul lato arancio, da cui prenderà forma un racconto fatto di luci ed effetti speciali, studiati per esaltare l’atmosfera sugli spalti. Il pubblico sarà coinvolto in attività di fan engagement e alcuni supporter potranno vivere il match-day da una prospettiva inedita, più vicina al cuore dell’evento. Con l’ingresso in campo per il riscaldamento lo show entrerà nel vivo, fino all’apice della lettura delle formazioni. L’invito è arrivare allo stadio con largo anticipo. San Siro accende lo spettacolo prima del fischio d’inizio.