Il migliore col Lecce? I lettori di Tuttonapoli premiano un difensore

Non è stata una bella gara quella di mercoledì contro il Lecce eppure il Napoli ha lasciato intravedere nei singoli cose interessanti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stata una bella gara quella di mercoledì contro il Lecce eppure il Napoli ha lasciato intravedere nei singoli cose interessanti. Nel nostro consueto sondaggio i lettori di Tuttonapoli hanno premiato Ostigard come migliore in campo.