Il Modena porta il Napoli ai rigori: Meret ne para due e gli azzurri passano il turno!

vedi letture

Resiste lo 0-0 al Maradona nei 32esimi di Coppa Italia ed il Napoli passa soltanto ai calci di rigore! Il Modena come da previsioni si chiude con tutti gli effettivi, non lasciando varchi, e ad ogni giocata forzata del Napoli prova a riparitre. In un paio di occasione s'è anche resa pericolosa con un tiro centrale su Meret e poi soprattutto con un incrocio dei pali a Meret battuto. Nella ripresa probabilmente servirà maggiore peso in area per accompagnare il solo Raspadori.

Ad inizio ripresa il Napoli aumenta il ritmo e la pressione in ara del Modena. Per due volte gli azzurri vanno vicino al vantaggio con dei tiri da fuori area di Kvara e Lobotka, ci prova anche Mazzocchi in area ma il diagonale dell'esterno termina alto. Dopo l'ora di gioco Conte prova ad aumentare il ritmo con i cambi: prima entra Simeone al posto di Raspadori e Kvara va vicino al gol. Poi entrano Olivera e Ngonge per Spinazzola e Mazzocchi per il 4-2-4. Negli ultimi minuti entra anche il secondo attaccante fisico con Cheddira che sostituisce Politano. Il Napoli crea ma non passa: due colpi di testa di Simeone e Olivera e un tiro respinto di Lobotka. Si va ai calci di rigore.

Sequenza dei rigori. Di Lorenzo: gol (1-0), Palumbo: gol (1-1), Cheddira: parato (1-1), Magnino: gol (1-2), Ngonge: gol (2-2), Battistella: parato (2-2), Simeone: gol (3-2), Bozzanai: gol (3-3), Kvaratskhelia: gol (4-3), Zaro: parato (4-3).