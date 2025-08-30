Ufficiale
Il Napoli annuncia il ritorno di Starace: "Non esiste il Maradona senza la sua mascotte"
Un gradito ritorno stasera allo Stadio Diego Armando Maradona e tutte le altre partite casalinghe della stagione. La SSCNapoli ha annunciato sui propri canali social la presenza dello storico magazziniere Tommaso Starace, che nonostante il pensionamento sarà presente al Maradona con il suo famoso caffé per tutte le gare casalinghe degli azzurri.
Di seguito l'annuncio del club azzurro: "Non esiste il Maradona senza la sua mascotte del caffè! Tommaso sarà con noi per tutte le partite casalinghe".
Non esiste il Maradona senza la sua mascotte del caffè! ☕️— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 30, 2025
Tommaso sarà con noi per tutte le partite casalinghe 🤩
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/9mAzsNXUP7
