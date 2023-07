Il Napoli c’è eccome, fa paura nonostante il cambio in panchina

I campioni d'Italia, dopo i carichi di lavoro nella prima parte della preparazione estiva a Dimaro, sono tornati a brillare.

Il Napoli c’è eccome, fa paura alle rivali nonostante il cambio in panchina. I campioni d'Italia, dopo i carichi di lavoro nella prima parte della preparazione estiva a Dimaro, sono tornati a brillare nella prima amichevole del ritiro a Castel di Sangro con l'Hatayspor.

Buona la prima a Castel di Sangro.

4-0 il risultato in scioltezza contro i turchi, dove Rudi Garcia ha proposto una squadra pimpante, che ha giocato con rapidi palleggi sfruttando le verticalizzazioni per Victor Osimhen, autore di una doppietta. Dopo un'ora di gioco il neo tecnico azzurro ha rivoluzionato gli undici iniziali inserendo tutte le seconde linee. Sono bastati pochi minuti a Simeone per non perdere il vizio del gol e rispondere al compagno di squadra con una doppietta in 5'. Tutti buoni segnali in vista della prima di campionato allo Stirpe contro il Frosinone.