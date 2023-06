Il Napoli chiude a +11 sull'anno scorso, Milan a -16: le due classifiche a confronto

TuttoNapoli.net

Di seguito il confronto al termine della Serie A 2022/23 tra questo campionato e quello scorso. Napoli e Salernitana le squadre col confronto migliore, Hellas Verona e Sampdoria quelle col dato peggiore. Ecco il risultato finale.

Napoli 90 punti (+11 punti rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 38 giornate)

Lazio 74 (+10)

Inter 72 (-12)

Milan 70 (-16)

Atalanta 64 (+5)

Roma 63 (=)

*Juventus 62 (-8)

Fiorentina 56 (-6)

Bologna 54 (+8)

Torino 53 (+3)

Monza 52 (in Serie B)

Udinese 46 (-1)

Sassuolo 45 (-5)

Empoli 43 (+2)

Salernitana 42 (+11)

Lecce 36 (in Serie B)

Spezia 31 (-5)

Hellas Verona 31 (-22)

Cremonese 27 (in Serie B)

Sampdoria 19 (-17)

*=Squadra penalizzata di 10 punti