Il Napoli ci pensò a gennaio, ora Rashford lascia di nuovo il Man United e vola in Spagna

vedi letture

Il Barcellona ha raggiunto un ampio accordo di massima con il Manchester United per l’acquisto di Marcus Rashford. Le trattative sono ancora in corso per un prestito con opzione di riscatto per l’attaccante inglese di 27 anni e secondo quanto riferito da Sky Sports UK le discussioni si stanno concentrando sulla quota dello stipendio da coprire e su un'eventuale compensazione nel caso in cui il club catalano non esercitasse l’opzione di acquisto.

Non solo. Secondo l'emittente satellitare, Rashford ha dichiarato pubblicamente di voler giocare per il Barcellona. Anche la Juventus aveva esplorato le condizioni per un eventuale accordo, ma Sancho è sempre stato la prima scelta.

Questa sarebbe la seconda volta che lo United opta per allontanare Rashford in prestito. Proprio come accaduto lo scorso gennaio, quando sbarcò all'Aston Villa di Unai Emery. Tutto dovuto ai qui pro quo evidenti con l'attuale allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim. Già allora erano circolate voci di gradimento da parte del Barcellona per il giocatore inglese, ma le preferenze della dirigenza blaugrana sono state differenti. Fino ad ora. Senza Nico Williams.