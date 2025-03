Foto Il Napoli ha il calendario più facile di tutta la Serie A: una tabella lo dimostra

Il Napoli può continuare la corsa Scudetto forte del calendario più semplice rispetto a tutte le altre squadre di Serie A, almeno in termini numerici. Infatti come dimostra la tabella stilata da Transfermarkt.it, basata sulle posizioni delle rivali da affrontare, alla squadra di Conte rimangono partite contro avversarie per una media di 14.2 posizioni. Inter e Atalanta si trovano all'undicesimo posto in questa particolare classifica, con un valore di 10.1. Di seguito la tabella.