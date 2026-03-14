Il Napoli la ribalta! Politano spezza la maledizione del gol e firma il 2-1!

Il Napoli la ribalta! Politano spezza la maledizione del gol e firma il 2-1!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:26Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli ribalta il risultato al 67' con Matteo Politano! Dopo 43 partite senza rete, l'esterno azzurro trova un gol splendido al volo, su cui Falcone non può nulla. Rimonta la formazione di Conte.

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