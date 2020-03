Il Napoli riprende gli allenamenti. Per preparare la gara col Verona o direttamente col Barça?

Dopo due giorni di riposo, quest'oggi riapre il centro tecnico di Castel Volturno. Quasi tutti gli azzurri, compreso il tecnico Rino Gattuso ed il suo staff, sono rimasti in zona in questo weekend, seguendo le indicazioni dello staff per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus. Alla ripresa della preparazione fissata per oggi, l'interrogativo riguarderà la prossima gara. Il Napoli dovrebbe essere di scena venerdì pomeriggio sul campo del Verona, ieri ko con la Sampdoria nella prima gara da recuperare, ma i botta e risposta Governo-Lega di ieri - così come l'ultimo bollettino dell'emergenza - lasciano facilmente prevedere lo stop al campionato.

Difficile prevedere che possa giocarsi la sfida di Verona, almeno leggendo le parole di ieri del Ministro dello Sport e del presidente del Coni, ma per Rino Gattuso potrebbe cambiare poco nel lavoro settimanale. Dopo la sosta forzata, il Napoli rischia di dover far partire un lungo avvicinamento alla sfida di Barcellona, che si giocherà - come tutte quelle europee - ed in questo momento regolarmente prevista a porte aperte, a differenza delle altre gare delle spagnole con le italiane. Tenere la squadra concentrata sul campo sarà il compito più difficile per Gattuso: quest'oggi il tecnico dovrà valutare le condizioni in particolare di Maksimovic, alle prese con un risentimento muscolare, e ritroverà pienamente in gruppo Koulibaly che punta la sfida di Barcellona.