Il Napoli scaccia la maledizione: torna a vincere al Maradona dopo 174 giorni!

vedi letture

Finalmente il Napoli torna a vincere al Maradona! Gli azzurri allenati da Antonio Conte conquistano la prima vittoria stagionale in casa battendo 3-0 il Bologna di Italiano. Termina una vera maledizione per il Napoli, che non riusciva a vincere in casa da ben 174 giorni. L'ultima vittoria era infatti datata 3 marzo, 2-1 conto la Juventus.