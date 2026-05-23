Prima pagina

Niente Sarri e Allegri, Il Mattino: "Italiano favorito per il dopo Conte"

Niente Sarri e Allegri, Il Mattino: "Italiano favorito per il dopo Conte"
Oggi alle 00:30Notizie
di Antonio Noto
"Muro del Milan per Allegri, Sarri verso Bergamo".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al toto allenatore per la prossima stagione del Napoli, nelle ultime ore in rialzo le quotazioni di Vincenzo Italiano, viste le difficoltà per arrivare alle prime scelte: "Italiano favorito per il dopo Conte. Muro del Milan per Allegri, Sarri verso Bergamo".

Di lato spazio alla Coppa America di vela del 2027 che si svolgerà a Napoli con le dichiarazioni dell'amministratore delegato di America’s Cup Partnership, Marzio Parrelli: "Si vedrà a Napoli l'America's Cup più bella di tutte". Di seguito la prima pagina integrale.