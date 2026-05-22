Retroscena Il Mattino: in spogliatoio qualcuno non ha gradito il ritiro voluto da Conte
Antonio Conte continua a mantenere il massimo riserbo sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, neppure durante la grigliata organizzata ieri a Castel Volturno il tecnico avrebbe parlato alla squadra del possibile addio, rimandando ogni discorso probabilmente a dopo la sfida contro l’Udinese. Il tecnico salentino, intanto, non cambia metodo: sabato sera porterà comunque il Napoli in ritiro a Pozzuoli, nonostante la gara del Maradona sia in programma nel pomeriggio.
Nessuno è stato informato del suo addio
Una scelta che, secondo il quotidiano, confermerebbe la volontà di Conte di tenere il controllo totale del gruppo fino all’ultimo istante della stagione. Non tutti i calciatori avrebbero gradito la decisione, ma per l’allenatore la missione non sarebbe ancora conclusa: resta da blindare il secondo posto. Unica eccezione alle sue rigide regole, la presenza della figlia Vittoria alla grigliata di ieri. Nessun confronto sul futuro neppure con i senatori dello spogliatoio: secondo Il Mattino, nemmeno Di Lorenzo sarebbe stato informato della decisione definitiva del tecnico.
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