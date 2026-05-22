Playout Serie B, a reti bianche anche a Bolzano: il Bari retrocede in Serie C!

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I 180 minuti della doppia sfida sono stati segnati soprattutto dalla tensione e dalla paura di sbagliare, ma le occasioni da gol non sono comunque mancate.

Il SudTirol conquista la salvezza e resta in Serie B, mentre per il Bari arriva una clamorosa retrocessione in Serie C. Dopo lo 0-0 maturato nella gara d’andata, anche il ritorno al Druso si è chiuso senza reti, risultato che premia la formazione altoatesina grazie al miglior piazzamento ottenuto durante la stagione regolare.

Paura e tensione dominano il playout

I 180 minuti della doppia sfida sono stati segnati soprattutto dalla tensione e dalla paura di sbagliare, ma le occasioni da gol non sono comunque mancate. Nel primo tempo il SudTirol è andato vicino al vantaggio con Molina, fermato però dal palo. Nella ripresa gli altoatesini avevano anche trovato la rete con Pecorino, successivamente annullata dal VAR. Anche il Bari ha avuto le proprie opportunità per sbloccare la partita, soprattutto con Gytkjaer, fermato da una straordinaria parata di Adamonis. Al triplice fischio è esplosa la festa del SudTirol, mentre per il Bari si concretizza una retrocessione pesantissima e inattesa in Serie C.