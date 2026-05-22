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Playout Serie B, le formazioni ufficiali di SudTirol-Bari: Rao titolare

Playout Serie B, le formazioni ufficiali di SudTirol-Bari: Rao titolare
Oggi alle 20:05Notizie
di Antonio Noto
Per i pugliesi in attacco dal 1' Emanuele Rao, giovane talento in prestito dal Napoli. 

Dalle ore 20 sono in campo Sudtirol e Bari, gara di ritorno del playout di Serie B. Si parte dallo 0-0 dell'andata, con gli altoatesini che hanno due risultati su tre a disposizione per mantenere la categoria, mentre il Bari deve vincere per forza. Per i pugliesi in attacco dal 1' Emanuele Rao, giovane talento in prestito dal Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Sudtirol (3-5-2): Adamonis, El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli, Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davi S., Merkaj, Pecorino.

Bari (4-3-1-2): Cerofolini, Mantovani (, Odenthal, Nikolaou, Dorval, Braunoder, Maggiore, Piscopo, Pagano, Moncini, Rao