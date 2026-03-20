Il Napoli scavalca il Milan e mette pressione all'Inter: azzurri a -6, la classifica
Tre punti importantissimi per il Napoli in casa del Cagliari: nell'anticipo del 30° turno di Serie A, gli azzurri si impongono 1-0 e scavalcano provvisoriamente il Milan al secondo posto in classifica, a -6 dalla capolista Inter. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, in attesa di tutte le altre gare di questa giornata.
Inter 68 (29 partite giocate)
Napoli 62 (30)
Milan 60 (29)
Como 54 (29)
Juventus 53 (29)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Sassuolo 38 (29)
Udinese 36 (29)
Parma 34 (29)
Genoa 33 (29)
Torino 33 (29)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Lecce 27 (29)
Cremonese 24 (29)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)
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