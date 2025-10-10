Il programma di oggi: doppia seduta e allenamento congiunto con l'Avellino
Dopo i due allenamenti di ieri, con lavoro di forza in palestra e tecnico-tattico in campo, il programma di oggi prevede un’altra seduta doppia con allenamento congiunto con l’Avellino di Biancolino come era accaduto già a inizio settembre in occasione della prima sosta per le nazionali. Un modo per collezionare minuti per chi sta giocando meno e per alimentare il ritmo partita aspettando il ritorno in campo.
A settembre proprio in quell’occasione si mise in mostra Lucca autore di una tripletta. Il centravanti azzurro è tra i giocatori che stanno approfittando della sosta per continuare a lavorare e spingere sull’acceleratore aspettando le proprie occasioni. Rientra in questo elenco anche Noa Lang che in questo avvio di stagione ha raccolto appena cinquantuno minuti. Molto presto toccherà a lui e agli altri. Alla ripresa, infatti, il Napoli sarà atteso da sette partite in meno di un mese. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro