Il programma di oggi: doppia seduta e allenamento congiunto con l'Avellino

Dopo i due allenamenti di ieri, con lavoro di forza in palestra e tecnico-tattico in campo, il programma di oggi prevede un’altra seduta doppia con allenamento congiunto con l’Avellino di Biancolino come era accaduto già a inizio settembre in occasione della prima sosta per le nazionali. Un modo per collezionare minuti per chi sta giocando meno e per alimentare il ritmo partita aspettando il ritorno in campo.

A settembre proprio in quell’occasione si mise in mostra Lucca autore di una tripletta. Il centravanti azzurro è tra i giocatori che stanno approfittando della sosta per continuare a lavorare e spingere sull’acceleratore aspettando le proprie occasioni. Rientra in questo elenco anche Noa Lang che in questo avvio di stagione ha raccolto appena cinquantuno minuti. Molto presto toccherà a lui e agli altri. Alla ripresa, infatti, il Napoli sarà atteso da sette partite in meno di un mese. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.