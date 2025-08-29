Il ritorno in Champions League: quanti intrecci con il passato per diversi azzurri
Il Napoli, a distanza di due anni, tornerà a giocare la Champions League, e per la prima volta in assoluto, parteciperà alla fase campionato. Manchester City, Chelsea, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting Lisbona, Psv, Qarabag e Copenhagen: queste le avversarie degli azzurri. Una serie di sfide affascinanti, con tanti intrecci con il passato, tra ex giocatori che affrontano i vecchi club di appartenenza ma anche ricordi europei, che riguardano strettamente il Napoli.
Su tutti spicca il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad Stadium, soltanto qualche mese dopo il passaggio in azzurro. Restando sempre in tema inglese, al Maradona arriverà il Chelsea campione del Mondo, allenato da Maresca. Una sfida contro il passato per Antonio Conte, club con il quale vinse la Premier League nel 2016. Ancora un ex club club per Kevin De Bruyne. Breve e deludente l'esperienza ai blues per il belga, prima di iniziare la sua ascesa al Wolfsburg e poi al Manchester City.
Il Napoli inoltre giocherà contro il Psv, campione in carica dell'Eredivise, vecchio club di Noa Lang. Un'altra sfida sarà quella con il Benfica, ex club di David Neres. Non ci sono altri ex di altri club presenti in rosa per le sfide con Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Qarabag e Copenhagen.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro