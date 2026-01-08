Prima pagina Il Roma: "Frenati da arbitro e VAR"

vedi letture

Nell'edizione odierna, Il Roma dedica l'apertura in prima pagina al 2-2 tra Napoli e Verona, risultato condizionato dalle decisioni arbitrali: "Frenati da arbitro e VAR. Il Napoli pareggia col Verona dopo il doppio svantaggio. Ma il rigore non c'era e il gol di Hojlund era regolare". Di seguito la prima pagina integrale.