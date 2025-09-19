Prima pagina

Il Roma: "Maledetto rosso"

Oggi alle 01:00Notizie
di Davide Baratto

"Maledetto rosso", apre così in prima pagina Il Roma nell'edizione odierna, in riferimento all'episodio arbitrale che ha messo in salita l'esordio degli azzurri in Champions League. Il sommario: "Dopo 20 minuti Di Lorenzo viene espulso per fallo da ultimo uomo su Haaland e il Napoli si arrende al Manchester City". Di seguito la prima pagina integrale.