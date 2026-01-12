Prima pagina

Il Roma: "Napoli McEroico"

Oggi alle 02:40
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica l'apertura in prima pagina al Napoli che pareggia 2-2 nella sfida scudetto contro l'Inter: "Napoli McEroico. Gli azzurri vanno due volte in svantaggio, ma lo scozzese segna una doppietta ed evita all'Inter di scappare + 7". Di seguito la prima pagina integrale.