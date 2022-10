TuttoNapoli.net

Ad un paio di minuti dalla fine del primo tempo il Torino prova a rientrare in partita al Maradona contro il Napoli. Dal nulla, in una mischia in area, la palla arriva a Sanabria, che si coordina e calcia. Meret tocca, ma non basta. Ed è 3-1.