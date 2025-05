Il vice di Inzaghi al fischio finale a Como: "Non era oggi! C'è una cosa a Monaco..."

Piangono i giocatori dell'Inter venerdì a Como quando l'arbitro fischia. La squadra nerazzurra vince ma lo stesso fa il Napoli con il Cagliari e così lo scudetto va al Maradona, si fa festa solo a Napoli. scudetto. Un momento molto toccante con lo speciale Bordocam Scudetto di Dazn è quello del dialogo brevissimo tra Massimiliano Farris, il vice di Inzaghi che era squalificato, e Dumfries.

Il difensore dell'Inter piange e l'allenatore molto carico lo consola così: "Andiamo Denzel, non era oggi. Adesso ci andiamo a prendere una cosa a Monaco". Chiaro il riferimento al fatto che ora l'obiettivo dell'Inter è la finale di Champions contro il Psg. Anche perché in caso di sconfitta l'Inter concluderebbe la stagione senza nessun trofeo. Grande attesa per la partita dell'anno per l'Inter.