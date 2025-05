Clamoroso Gabri Veiga: per andare al Porto rinuncerà al 90% del suo stipendio 'arabo'

Due estati fa fu a un passo dal Napoli, salvo accettare all'ultimo momento la faraonica proposta dell'Al Ahli. Oggi, dopo aver vinto la Champions League asiatica, Gabri Veiga torna in Europa e ripartirà dal Porto. Lo ha confermato André Villas-Boas, ex allenatore e attuale presidente della squadra lusitana: "Ci stiamo avvicinando a un accordo totale", ha dichiarato.

Villas-Boas ha chiarito che il piano è quello di far entrare Gabri Veiga nella rosa del Porto per il Mondiale per Club, sfruttando la finestra "extra" che si è aperta per registrare fino a tre giocatori dall'1 al 10 giugno. "Ci piacerebbe molto averlo a disposizione per il Mondiale per Club". Poi ha spiegato che il giocatore ha accettato di ridurre drasticamente lo stipendio per tornare in Europa: "Naturalmente abbiamo l'autorizzazione dell'Al Ahli per parlare con il giocatore, che ha espresso il suo desiderio. Come potete immaginare, il giocatore sta rinunciando a oltre il 90% del suo stipendio per giocare nel Porto. Tutto questo è encomiabile".