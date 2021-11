Immobile da record contro il Napoli: domani vuole il settimo gol di fila ai partenopei

Ciro Immobile fa visita al Napoli e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver segnato un gol nelle prime otto presenze di Serie A contro il Napoli, l'attaccante della Lazio ha trovato la rete in tutte le ultime sei - solamente due giocatori nell'era dei tre punti a vittoria hanno trovato la rete per almeno sette presenze di fila contro una singola avversaria (sette Ibrahimovic v Cagliari e otto Vieri v Perugia), riferisce Eurosport.