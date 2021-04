Immobile implacabile quando vede l'azzurro: una statistica spaventa il Napoli

Il Napoli staserà sfiderà la Lazio e per Ciro Immobile sarà la volta buona per tornare vicino alla sua Torre Annunziata. Le partite contro gli azzurri gli hanno sempre portato bene, tant'è che il bomber biancoceleste ha colpito gli azzurri per cinque volte nelle ultime cinque gare. Anche all'andata è andato a segno, il Napoli sa di dovergli prestare particolarmente attenzione.