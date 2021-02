In campionato 3 clean sheet di fila al Maradona: col Benevento per il 4° che manca dal 2011

Nonostante le difficoltà, il Napoli in casa in campionato continua ad avere ottimi numeri dal punto di vista difensivo. La squadra di Gattuso ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona e - riferisce Eurosport - potrebbe registrare almeno quattro clean sheet di fila in casa nella competizione per la prima volta addirittura da marzo 2011 (furono otto in quel caso).