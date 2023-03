In Inghilterra increduli per i disordini di Napoli: "Sembrava una zona di guera"

The Guardian è incredulo davanti alle immagini giunte ieri da Napoli. Il tabloid inglese commenta così gli scontri con i tifosi dell'Eintracht protagonisti

The Guardian è incredulo davanti alle immagini giunte ieri da Napoli . Il tabloid inglese commenta così gli scontri con i tifosi dell'Eintracht protagonisti: "Mercoledì le strade di Napoli parevano una zona di guerra quando sono scoppiati violenti scontri tra i tifosi dell'Eintracht Francoforte e la polizia locale, mentre Napoli ed Eintracht si preparavano per l'attesissimo ritorno degli ottavi di finale.

I tifosi dell'Eintracht sono stati bandidi dalla partita a seguito dei disordini dell'andata. Centinaia di tifosi senza biglietto sono arrivati comunque in città e si sono scontrati con la polizia in tenuta antisommossa, costretto all'uso di gas lacrimogeni per disperdere i tifosi che hanno lanciato razzi, sedie e proiettili contro gli agenti".