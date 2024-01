In mezzo campionato Napoli a secco più volte che con Spalletti: l'incredibile dato

Napoli a 28 punti (8V – 4X – 7P con 28GF e 24GS), 11 dei quali al Maradona – San Paolo (3V – 2X – 4P con 12GF e 13GS).

Decimo derby di campionato e in casa degli azzurri. Il quarto in Serie A, categoria in cui 2 volte su 3 l’incrocio è terminato col segno X. Nel 1947-1948 fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0. L’anno scorso terminò col risultato di 1-1: Olivera al 62’ e Dia all’84’.

Nel mezzo c’è un successo per 4-1 del Napoli.

Dando uno sguardo anche ai match dell’Arechi scopriamo che la Bersagliera non ha mai superato gli azzurri nel principale torneo italiano. Se poi includiamo anche i numeri prodotti in cadetteria l’imbattibilità partenopea, invece, si limita ai match giocati fra le mura di casa.

Napoli a 28 punti (8V – 4X – 7P con 28GF e 24GS), 11 dei quali al Maradona – San Paolo (3V – 2X – 4P con 12GF e 13GS). Ha colto solo un pareggio negli ultimi tre turni. Viene dallo 0-3 rimediato in casa del Torino. Soprattutto ha marcato 4 reti dalla 12esima giornata (media 0,5/match) restando con le polveri bagnate in 6 degli 8 impegni. Per capirci: nell’anno dello scudetto le gare senza trovare la via del gol furono 6 in un intero campionato (2 nel girone d’andata, 4 in quello di ritorno). Nella stagione 2023-2024 di Serie A il digiuno ha già raggiunto quota 7 su 19 partite.

Salernitana fanalino di coda della graduatoria con 12 punti (2V – 6X – 11P con 16GF e 38GS), di cui 5 lontano dall’Arechi (1V – 2X – 6P con 6GF e 18GS). Negli ultimi 5 impegni di campionato ha sempre fatto centro: record stagionale. Soprattutto ha colto 4 punti dalla 17esima giornata in poi, subendo il KO dalla Juventus seconda in classifica solamente al minuto 91.

Com’era andata la sfida dell’andata? Raspadori al 12’ ed Elmas all’82’ firmarono il 2-0 dell’oggi squadra di Mazzarri.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

9 incontri disputati

5 vittorie Napoli

4 pareggi

0 vittorie Salernitana

13 gol fatti Napoli

5 gol fatti Salernitana

PRIMA SFIDA A NAPOLI

Napoli-Salernitana 0-0, 29° giornata 1947/1948

ULTIMA SFIDA A NAPOLI

Napoli-Salernitana 1-1, 32° giornata 2022/2023