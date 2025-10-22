In Olanda preoccupati per Lang: "Strano giochi così poco. Non durerà..."

In Olanda si commenta non solo il ko del Napoli in Champions contro il Psv, ma anche le difficoltà di Noa Lang mai titolare dall'inizio dell'anno. Si riparte da alcune frasi dell'olandese che, a suo dire, avrebbe parlato appena una volta con Conte della sua situazione. L'ex giocatore Theo Janssen afferma: "Sono scioccato quando Lang dice di aver parlato con l'allenatore solo una volta. È molto strano per un ragazzo nuovo che deve ancora abituarsi al paese e alle tattiche. Quando si ingaggia un giocatore, mi sembra logico sedersi con lui e dirgli cosa ci si aspetta da lui. Se si ascolta questo e si osserva il comportamento e l'atteggiamento di Noa Lang, l'allenatore non pensa affatto a lui e a lui non importa affatto. Non vedo affatto partita tra il serio Conte e il ribelle Lang. Dubito che arriverà fino alla fine della stagione. Quando vedo e sento questo".

Anche Boudewijn Zenden è preoccupato. "Non credo che le cose miglioreranno molto dopo stasera. So come funzionano queste cose, soprattutto all'estero. In Italia il titolo sarà: Conte non parla con Noa Lang. La notizia sarà ampiamente riportata e Conte la leggerà".

