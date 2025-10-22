Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Crollo Napoli. Campioni travolti, il Psv ne fa 6"
"Crollo Napoli. Campioni travolti, il Psv ne fa 6" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport. Focus sul ko in Champions degli azzurri in terra olandese. Una sconfitta incredibile e inaspettata per una squadra che ora dovrà rialzarsi subito con l'Inter all'orizzonte. E per la Champions ora testa ai playoff con la qualificazione diretta agli ottavi sempre più complessa dopo appena 3 punti in 3 partite.
25 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Inter
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
