La Gazzetta dello Sport: "Crollo Napoli. Campioni travolti, il Psv ne fa 6"

"Crollo Napoli. Campioni travolti,  il Psv ne fa 6" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport. Focus sul ko in Champions degli azzurri in terra olandese. Una sconfitta incredibile e inaspettata per una squadra che ora dovrà rialzarsi subito con l'Inter all'orizzonte. E per la Champions ora testa ai playoff con la qualificazione diretta agli ottavi sempre più complessa dopo appena 3 punti in 3 partite. 