Prima pagina

Il Mattino: "Disfatta Napoli"

Il Mattino: "Disfatta Napoli"
Oggi alle 01:50Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con la pesantissima sconfitta del Napoli in Champions League contro il PSV Eindhoven: "Disfatta Napoli. Notte da incubo per gli azzurri che crollano a Eindhoven: 6-2. Fragili e senza idee: ora l'obiettivo è il riscatto in campionato". Di seguito la prima pagina integrale.