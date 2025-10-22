Prima pagina
Corriere dello Sport: "Napoli disastroso. La difesa sbanda"
TuttoNapoli.net
"Napoli disastroso. La difesa sbanda" si legge in prima pagina. Il titolo principale del Corriere dello Sport è il seguente: "Chivu on fire". Poker dell'Inter all'Union SG: settima vittoria di fila. Nerazzurri primi con PSG e Arsenal: segnano Dumfries, Lutaro, Calhanoglu e Pio Esposito. Sabato la sfida al Maradona col Napoli, che invece è stato disastroso perdendo 6-2 col PSV.
Spazio alla Champions League anche in taglio basso: "Juve, incubo Mbappé". Alle 21 il Real al Bernabeu, Tudor: "Crisi? No, paghiamo la pazzia del calendario". Cinque pari e un ko nelle ultime 6 gare: Largo a Vlahovic e attesa per Yildiz. Atalanta, assalto allo Slavia Praga.
Pubblicità
Notizie
Le più lette
Prossima partita
25 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Inter
In primo piano
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com