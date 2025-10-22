Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli disastroso. La difesa sbanda"

"Napoli disastroso. La difesa sbanda" si legge in prima pagina. Il titolo principale del Corriere dello Sport è il seguente: "Chivu on fire". Poker dell'Inter all'Union SG: settima vittoria di fila. Nerazzurri primi con PSG e Arsenal: segnano Dumfries, Lutaro, Calhanoglu e Pio Esposito. Sabato la sfida al Maradona col Napoli, che invece è stato disastroso perdendo 6-2 col PSV.

Spazio alla Champions League anche in taglio basso: "Juve, incubo Mbappé". Alle 21 il Real al Bernabeu, Tudor: "Crisi? No, paghiamo la pazzia del calendario". Cinque pari e un ko nelle ultime 6 gare: Largo a Vlahovic e attesa per Yildiz. Atalanta, assalto allo Slavia Praga.