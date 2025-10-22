Prima pagina

Il Roma: "Ridicolizzati"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica l'apertura in prima pagina alla debacle del Napoli in Champions League ad Eindhoven: "Ridicolizzati. Il Napoli va in vantaggio ma poi viene recuperato e travolto dal Psv. E sabato c'è l'Inter al Maradona". Di seguito la prima pagina integrale.