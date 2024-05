In Serie A nel weekend si celebra la festa della mamma: il Napoli non partecipa, il motivo

TuttoNapoli.net

Come filtra ormai da alcune ore, nella prossima giornata di Serie A alcune squadre del massimo campionato scenderanno in campo con i nomi delle mamme dei giocatori stampati sulle maglie, per festeggiare la festa della mamma di domenica. Il Lecce, con un comunicato, ha reso noto quelle che saranno le squadre che aderiranno a questa iniziativa.

"L’U.S. Lecce comunica che, in occasione della gara Lecce – Udinese valevole per la 36ª giornata della Serie A TIM, i giocatori giallorossi disputeranno il match indossando una maglia recante il cognome/nome della propria madre.

A tale iniziativa della Lega Serie A, ideata per celebrare la Festa Internazionale della Mamma del 12 maggio, hanno aderito 7 Club della Serie A TIM (Lecce, Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Milan, Torino e Udinese). Le restanti 13 Società non hanno partecipato per l’impossibilità tecnica di realizzare in un lasso temporale ristretto le maglie speciali".