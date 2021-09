Incredibile a Salerno: rissa per un selfie con Ribery, arrestati due tifosi

La giornata di festa per l'arrivo di Franck Ribery a Salerno è stata parzialmente rovinata da alcuni episodi che hanno visto protagonisti alcuni tifosi granata. Come riporta l'agenzia Italpress infatti, alcuni tifosi, nel tentativo di avere una posizione migliore per cercare di strappare un selfie con il campione francese, sono arrivati alle mani. Ne è nata una rissa, che ha portato a due arresti.