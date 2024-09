Incredibile primato per Buongiorno: da 1333 minuti non subisce un dribbling, era febbraio

Il Napoli ha ritrovato una grande solidità difensiva ed può vantare un solo gol subito (peraltro su rigore) nelle ultime 5 partite. Tra i segreti c'è anche l'arrivo di Alessandro Buongiorno e sul difensore arrivato in estate dal Torino c'è una particolare statistica fornita dai colleghi di Opta. Buongiorno ha registrato il minutaggio più elevato tra quelli che non sono stati mai superati in dribbling in Serie A da inizio febbraio in avanti: 1333 minuti da allora per l’attuale giocatore del Napoli, più del doppio rispetto al secondo (Daniele Rugani, 527).