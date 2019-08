Incredibile vantaggio della Juve: ripartenza su angolo e gol di Danilo appena entrato

Al 16' la Juve sblocca la gara, su un angolo in seguito ad un salvataggio su Allan vicino al gol. Contropiede fulmineo della Juventus: Bonucci ribatte e Danilo fa ripartire l'azione. Palla sulla sinistra per Douglas Costa, lunga. Tocco in area proprio per Danilo, che segue l'azione: destro di prima e Meret battuto!