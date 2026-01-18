Infortuni Rrahmani e Politano, Sky: "Condizioni preoccupano, attesa per il responso esami"

Infortuni Rrahmani e Politano, Sky: "Condizioni preoccupano, attesa per il responso esami"
Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini: "La lista degli infortunati si allunga, ieri fuori Rrahmani. Politano è rimasto in campo, ma le condizioni dei due giocatori preoccupano. Ma molto probabilmente, aspettiamo l'ufficialità, non dovrebbero essere disponibili sicuramente per la prossima partita.

Vediamo per la Juventus, ma anche in quel caso non dovrebbero essere disponibili. Ma aspettiamo il responso degli esami strumentali effettuati stamattina e le risposte dei due giocatori, anche dal punto di vista delle sensazioni, nelle prossime ore".  