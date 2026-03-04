Carrarese-Catanzaro, ancora polemiche arbitrali: Rocchi aggredito e scortato fuori

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi era presente allo Stadio dei Marmi per valutare la direzione di gara durante la sfida valida per la 28ª giornata di Serie B tra Carrarese e Catanzaro. Alcune decisioni della squadra arbitrale guidata da Federico Dionisi, ritenute dubbie, hanno però acceso gli animi sugli spalti, generando tensione e momenti di caos in tribuna nel corso dell’incontro.

Secondo quanto riportato da PianetaSerieB, alcuni tifosi avrebbero tentato un confronto diretto con Rocchi tra insulti e minacce, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine che lo hanno scortato fuori dall’impianto. Un sostenitore, inoltre, avrebbe provocatoriamente sventolato alcune banconote davanti al designatore arbitrale, gesto che ha ulteriormente alimentato la polemica.