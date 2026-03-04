2-2 tra Frosinone e Pescara senza Insigne, gara sospesa per lancio di petardi e torce: due feriti

Il match che non ha visto entrare l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, cambia all'82' con l'espulsione di Altare che lascia gli abruzzesi in 10 uomini.

Finisce 2-2 tra Frosinone e Pescara il turno infrasettimanale valido per la 28ª giornata del campionato di Serie B. Ospiti raggiunti al 94' dopo essere stati in vantaggio di due reti, grazie alla doppietta di Di Nardo. Il match che non ha visto entrare l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, cambia all'82' con l'espulsione di Altare che lascia gli abruzzesi in 10 uomini. Calo e Raimondo all'85' e al 94' riacciuffano il pareggio per i ciociari.

Durante la prima frazione di gioco, la partita è stata sospesa per circa sette minuti a causa del lancio di un petardo e di diverse torce nei pressi dell’area di rigore del Pescara, sotto il settore riservato ai tifosi ospiti. Secondo quanto riportato da TuttoFrosinone, l’episodio avrebbe provocato un incidente che ha coinvolto il personale di servizio a bordo campo: due vigili del fuoco sarebbero rimasti feriti e storditi, venendo prontamente soccorsi dallo staff medico presente allo stadio e successivamente trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente, non si segnalano conseguenze gravi.