Anche in Serie C rabbia per le trasferte vietate: la protesta del presidente del Catania

(ANSA) - CATANIA, 04 MAR - Il Prefetto di Benevento ha disposto oggi il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia e l'annullamento, con rimborso, di quelli già venduti in occasione della gara Benevento-Catania. Lo rende noto la società etnea con una dichiarazione del suo presidente, Rosario Pelligra, annunciando che "in segno di solidarietà nei confronti di tutti i tifosi rossazzurri, non sarò presente allo stadio Vigorito", una scelta "condivisa con Vincenzo Grella e Mark Bresciano, che rientreranno a Catania nelle prossime ore, ed è un atto di protesta, composta ma netta".

"Il Catania - annuncia Pelligra - prersenterà un ricorso urgente per evidenti ragioni sostanziali. La tempistica del provvedimento, che giunge due giorni dopo l'apertura della prevendita ed a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio, rappresenta un'ulteriore penalizzazione nei confronti dei nostri sostenitori e quindi della nostra società: 1.369 persone si erano legittimamente organizzate per una trasferta infrasettimanale e una partita notturna, pianificando di conseguenza anche la vita familiare e lavorativa. Il rimborso del costo del biglietto - spiega il presidente del Catania - non compenserà le spese già affrontate, non ridurrà il disagio e non cancellerà l'amarezza. Da imprenditore che ha impiegato in quattro anni ingenti risorse economiche, tempo, passione, sacrifici ed entusiasmo, mi chiedo e chiedo alle Istituzioni, calcistiche e non: continuare ad investire nel calcio italiano ha un senso economico e logico, se nemmeno le certezze sono più tali ma vengono stravolte all'improvviso, penalizzando società e tifosi che insieme accendono il motore del calcio? Mi auguro che le Istituzioni e la Figc con la Lega Pro rispondano a questa domanda e sappiano convincere la gente, non me.

Questa - sottolinea Pelligra - è la partita più importante del campionato ma la copertina del match è davvero brutta, perché il Catania non avrà il suo 'dodicesimo uomo'. Infine, un messaggio ai nostri calciatori: sono sicuro che porterete in campo anche l'amore e l'energia che avreste meritato di ricevere dagli spalti, domani sera, e sono convinto che offrirete la vostra migliore prestazione rappresentando Catania, una grande città italiana, e il Catania, un club - conclude Pelligra - che rispetta per cultura e merita rispetto per serietà. Qualcuno potrà pensare di avervi indebolito ma io sono certo che questa vicenda vi renderà ancora più forti". (ANSA).