Napoli-Torino, ancora niente conferenza di Conte prima della gara: l'ultima fu all'andata
Oggi alle 19:20Notizie
di Antonio Noto
Come ormai di consuetudine, Antonio Conte non terrà la consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Torino. L’allenatore azzurro ha scelto di non intervenire pubblicamente prima del match, non interrompendo così una prassi abituale che accompagna le partite di campionato da mesi. 

L’ultima volta che Conte aveva parlato in conferenza stampa prima di una partita di Serie A risale infatti al 17 ottobre, alla vigilia di Torino-Napoli, incontro valido per la settima giornata. Da allora, l’allenatore ha evitato dichiarazioni ufficiali alla stampa nel pre-partita, mantenendo il silenzio mediatico alla vigilia degli impegni di campionato.