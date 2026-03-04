Due obiettivi per Hojlund: doppia cifra e gol in casa, manca da tre mesi
Proprio tra le mura amiche il Napoli si giocherà gran parte dello sprint per la qualificazione alla Champions League nelle prossime undici partite.
Rasmus Hojlund va a caccia della decima rete in campionato, un traguardo che rappresenterebbe un record personale in Serie A. L’attaccante non segna in casa da tre mesi. Ritrovare il gol casalingo, dopo l'utlimo in trasferta a Verona, sarebbe un segnale importante anche in vista del finale di stagione. Il danese non va in rete al Maradona dalla doppietta contro la Juventis del 7 dicembre 2025.
Proprio tra le mura amiche il Napoli si giocherà gran parte dello sprint per la qualificazione alla Champions League nelle prossime undici partite. Ben sette di queste si disputeranno proprio a Fuorigrotta, a partire dalla sfida contro il Torino in programma venerdì sera, un appuntamento che può indirizzare la corsa europea degli azzurri.
