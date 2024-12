Infortunio Buongiorno, Sky svela: tutta colpa di una scarpetta! Ultime sui tempi di recupero

vedi letture

Tegola Alessandro Buongiorno per il Napoli di Antonio Conte, col difensore che nella giornata di ieri si è procurato in allenamento una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari, problema che lo costringerà ai box per diverse settimane.

La dinamica dell'infortunio - La redazione di Sky Sport ha svelato la dinamica che ha portato al KO dell’ex Torino. Il classe 1999 sarebbe caduto sulla scarpetta di un compagno di squadra e da qui si sarebbe procurato la frattura a due vertebre lombari. Un episodio sicuramente sfortunato che sicuramente non sorride all'ex Torino e al Napoli.

I tempi di recupero - Antonio Conte dovrà rinunciare a Buongiorno per circa sei settimane. Salterà Genoa (21 dicembre), Venezia (29 dicembre), Fiorentina (4 gennaio), Verona (12 gennaio) e Atalanta (19 gennaio). L'obiettivo è tornare a disposizione per il big match con la Juventus del 26 gennaio. Queste le possibili soluzioni che Conte potrebbe adottare per ovviare all'infortunio di Buongiorno.