Ufficiale Infortunio De Bruyne, ecco finalmente i tempi di recupero: l'annuncio del dott. Canonico

Quanto resterà ancora fuori Kevin De Bruyne? Se lo sono chiesti parecchi nel corso delle ultime settimane, dal momento che il centrocampista belga fino a qualche giorno fa era ancora in Belgio, alle prese con le terapie per il rientro. E adesso abbiamo i tempi di recupero ufficiali.

Fine febbraio, inizio marzo: ecco quando dovrebbe tornare l'ex Manchester City. Ad annunciarlo è Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario azzurro, a Radio Crc: "De Bruyne, in seguito all'intervento subito per l'infortunio, ha una prognosi prevista per fine febbraio, inizio marzo per il reintegro assoluto in squadra".