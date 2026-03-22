Infortunio Lang, solo tanta paura: l'azzurro sta bene, ecco quando rientra col Galatasaray

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Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Noa Lang dopo il brutto infortunio rimediato in Champions League durante Liverpool-Galatasaray. L’esterno olandese aveva riportato un profondo taglio al pollice della mano, tanto serio da far temere addirittura conseguenze gravissime. Il rapido intervento dei medici e l’operazione d’urgenza hanno però evitato complicazioni.

Secondo quanto riportano i media turchi, il giocatore potrebbe tornare a disposizione subito dopo la sosta per le nazionali. L’obiettivo è rivederlo tra i convocati per la sfida contro il Trabzonspor, segnale di un recupero più veloce del previsto. Lang è stato nel frattempo inserito anche nella lista dell’Olanda, anche se resta da capire se verrà utilizzato oppure se lo staff preferirà non correre rischi, rimandando il rientro direttamente con il Galatasaray.